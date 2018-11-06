Министр Козлов взял под опеку совенка

Министр РФ по развитию Дальнего Востока посетил Амурский эколого-биологический центр, при котором находится мини-зоопарк, где живут более ста животных. Во время экскурсии Александру Козлову показали «новенького» обитателя. Это совёнок, которого нашли дети в подвале одного из домов. Министр принял участие в программе «Возьми животное под опеку».

Чтобы вызволить пленника понадобилась помощь спасателей управления по делам ГО ЧС Благовещенска. Крыло повреждено так сильно, что малышу необходимо лечение и, скорее всего, в дикой природе он больше жить не сможет. Пернатый находится в эколого-биологическом центре, ему назначили лечение. Сейчас совенок уже чувствует себя хорошо, ест мясо, любит висеть вниз головой в клетке. По словам специалистов, это ещё птенец. Но и в будущем, он не будет большим. Этот вид сов – миниатюрный. Размеры взрослых особей в длину не превышают 27 сантиметров, а вес - не больше 190 граммов.

«Деньги на корм у нас есть, а вот с лекарствами не всё так гладко. В основном все деньги, которые дают опекуны наших животных, идут именно на лечение», - рассказали в Центре.

На сегодняшний день, у 35 обитателей зоопарка (из них 10 – это птицы) есть опекуны: это и обычные горожане, и целые факультеты ВУЗов, и предприятия. Центр реализует программу «Возьми животное под опеку». Принять участие в ней решил и Александр Козлов. Министр взял шефство над совенком.

«Имя надо ему придумать. Не может же он быть просто «совенком». Думаю, это будет не моё личное мнение, а общий выбор. Предлагаю всем желающим принять участие и предложить имя для этого малыша», - сказал Александр Козлов.

Предложить свой вариант имени для совенка можно на личной странице Александра Козлова (@MinistreLive) в социальной сети Инстаграм.