Под завалами дома в Приамурском людей нет

Под завалами дома, пострадавшего от взрыва газа в Еврейской автономной области, людей нет. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. Теперь предстоит оценить риск последующего обрушения здания. На место уже доставили диагностический комплекс.

Рано утором в жилой пятиэтажке в поселке Приамурский произошел взрыв между подвалом и первым этажом. После этого возник пожар. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Среди них младенец, которому еще нет и года. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии: у него ожоги, в том числе дыхательных путей, отравление угарным газом и ингаляционная травма.

Из-за взрыва в пятиэтажке частично разрушено несколько квартир. Между первым и вторым этажами образовались завалы из-за разрушенных перекрытий.

Прокуратура ЕАО начала проверку по факту взрыва. Всех жильцов дома эвакуировали. В поселке введен режим ЧС.



