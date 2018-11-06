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Под завалами дома в Приамурском людей нет
Под завалами дома, пострадавшего от взрыва газа в Еврейской автономной области, людей нет. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. Теперь предстоит оценить риск последующего обрушения здания. На место уже доставили диагностический комплекс.
Рано утором в жилой пятиэтажке в поселке Приамурский произошел взрыв между подвалом и первым этажом. После этого возник пожар. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Среди них младенец, которому еще нет и года. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии: у него ожоги, в том числе дыхательных путей, отравление угарным газом и ингаляционная травма.
Из-за взрыва в пятиэтажке частично разрушено несколько квартир. Между первым и вторым этажами образовались завалы из-за разрушенных перекрытий.
Прокуратура ЕАО начала проверку по факту взрыва. Всех жильцов дома эвакуировали. В поселке введен режим ЧС.
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