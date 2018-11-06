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Управленцы Хабаровского края хотят стать "Лидерами России"
60 тысяч жителей Хабаровского края хотят стать «Лидерами России». Стартовал дистанционный отбор второго Всероссийского конкурса управленцев. С ноября по декабрь им предстоит пройти три блока компьютерных тестов, в которых будут оцениваться интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал.
Как отмечают организаторы, первый блок - тест на способности – уже доступен на официальном стайте проекта лидерыроссии.рф. Отвечать на вопросы участники отбора могут до 8 утра 7 ноября в каждом регионе по местному времени. Тест общих знаний о России будет доступен с 19 ноября до 21 ноября. В него вошли вопросы по географии, истории, культуре, экономике и русскому языку. Со 2 по 4 декабря конкурсанты пройдут тест на управленческий потенциал.
Участники, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного этапа, получат приглашение на очные региональные полуфиналы. Они пройдут во всех федеральных округах России в январе-феврале 2019 года.
Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится во второй раз по поручению президента России Владимира Путина. Цель проекта – выявление и поддержка перспективных руководителей для формирования кадрового резерва страны. В 2018 году в число победителей со всей страны вошли трое представителей от Хабаровского края: Дмитрий Волков, на тот момент занимавший пост заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, финансовый директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Рузанов и сотрудник технологической службы ОАО «РЖД» Александр Симоненко.
В этом году заявки на участие подали более 200 тысяч человек из 68 стран мира.
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