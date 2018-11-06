Управленцы Хабаровского края хотят стать "Лидерами России"

60 тысяч жителей Хабаровского края хотят стать «Лидерами России». Стартовал дистанционный отбор второго Всероссийского конкурса управленцев. С ноября по декабрь им предстоит пройти три блока компьютерных тестов, в которых будут оцениваться интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал.

- Заготовлено больше тысячи различных вопросов, которые ранее нигде не использовались. В этот раз мы несколько изменили порядок прохождения заданий. Сначала будет проверяться уровень способностей, а уже потом общие знания. Советуем конкурсантам выполнять задания самостоятельно, ведь всех, кто пройдет в очный этап, ждёт контрольное тестирование, - отметил руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Как отмечают организаторы, первый блок - тест на способности – уже доступен на официальном стайте проекта лидерыроссии.рф. Отвечать на вопросы участники отбора могут до 8 утра 7 ноября в каждом регионе по местному времени. Тест общих знаний о России будет доступен с 19 ноября до 21 ноября. В него вошли вопросы по географии, истории, культуре, экономике и русскому языку. Со 2 по 4 декабря конкурсанты пройдут тест на управленческий потенциал.

Участники, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного этапа, получат приглашение на очные региональные полуфиналы. Они пройдут во всех федеральных округах России в январе-феврале 2019 года.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится во второй раз по поручению президента России Владимира Путина. Цель проекта – выявление и поддержка перспективных руководителей для формирования кадрового резерва страны. В 2018 году в число победителей со всей страны вошли трое представителей от Хабаровского края: Дмитрий Волков, на тот момент занимавший пост заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, финансовый директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Рузанов и сотрудник технологической службы ОАО «РЖД» Александр Симоненко.

В этом году заявки на участие подали более 200 тысяч человек из 68 стран мира.