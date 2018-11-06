Хабаровский хлебопек стал первым в международном конкурсе профмастерства

Студенты из Хабаровского края заняли призовые места в международном конкурсе профессионального мастерства, который прошел в китайском городе Вейхай. Участие в нем принимали более 400 делегатов из 16 стран АТР и Европы. Среди направлений, по которым соревновались участники - сварочные и электромонтажные работы, промышленный дизайн, живопись, кондитерское дело.

Студент комсомольского лесопромышленного техникума Артем Дутов одержал победу в компетенции «сварочные работы». В номинации «Электромонтажные работы» также призовое место занял студент хабаровского технического колледжа Олег Тиньков. Студент колледжа отраслевых технологий Евгений Филосов занял первое место в компетенции «Хлебопечение».

- За победу в этой компетенции сражались девять участников из Белоруссии, Украины, Владивостока, Благовещенска и Хабаровска. По мнению жюри, Евгений лучше всех справился с заданием, приготовив каравай, шарлотку с яблоками и бисквитный торт, - рассказала заместитель директора колледжа Виктория Константинова.

В краевом министерстве образования и науки отмечают, что школьники и студенты Хабаровского края регулярно занимают призовые места на международных чемпионатах профессионального мастерства. Так, ученица хабаровской школы № 68 Маргарита Дерунец завоевала «серебро» на чемпионате мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 в компетенции «Электромонтажные работы», а выпускница хабаровского технологического колледжа Олеся Будко завоевала серебряную медаль в номинации «Технология моды» на европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 в Будапеште.