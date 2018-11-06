Около 30 квартир не пригодны для проживания после взрыва газа в Приамурском

В поселке Приамурский Смидовичского района Еврейской автономной области на месте взрыва бытового газа в настоящее время специалисты с помощью диагностического комплекса «Струна» провели обследование жилого дома, в ходе которого предварительно признали непригодными для проживания 28 квартир второго и третьего подъездов, в которых проживают 68 человек, в том числе 11 детей. На месте происшествия работает межведомственная комиссия по определению ущерба и необходимых аварийно-восстановительных работ, обследуются коммунальные сети здания. В Приамурском городском поселении действует режим «Чрезвычайная ситуация».

На базе дома культуры п. Приамурский, по ул. Дзержинского, д. 4 развернут пункт временного размещения, вместимостью 127 человек. В настоящий момент все жильцы дома от размещения в нем отказались, расселившись у родственников и знакомых. Администрацией поселения проведен сход граждан на который, в том числе, были приглашены представители миграционной службы для оперативного решения вопросов с восстановлением сгоревших документов.

Напомним, что сообщение о хлопке бытового газа в жилом газифицированном пятиэтажном доме в п. Приамурский Еврейской автономной области поступил в пожарно-спасательную службу 6 ноября в 06.40. Взрывной волной были разрушены перегородки между 1 и 2 этажами и подвальным помещением. Эвакуированы свыше 120 человек. Один пострадавший госпитализирован, остальные от медицинской помощи отказались. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади превышающей 550 кв.м.

Всего для ликвидации последствий происшествия задействованы 71 человек и 20 единиц техники.