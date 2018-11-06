Неформальное образование получит хабаровская молодежь

В Хабаровске молодёжь сможет пройти тренинги по повышению личной эффективности. Образовательный проект сосотоится 10-11 ноября. Занятия будут организованы в коворкинг-центрах «Точка кипения» и «Пазл». Посетить их смогут хабаровчане в возрасте от 16 до 35 лет.

- Спикерами проекта выступят известные хабаровские предприниматели, дипломированные коучи и тренеры. Они представят популярные и интересные направления для саморазвития. Участников научат навыкам публичных выступлений, позиционированию, расскажут о мотивации в достижении целей, развитии лидерских компетенций, прочитают курс правовой грамотности, - отмечают на сайте правительства региона.

Проект «Тренинг-марафон» создан Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи» и нацелен на неформальное образование молодых людей. В Хабаровске подобное мероприятие пройдет уже в четвертый раз.