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Неформальное образование получит хабаровская молодежь
В Хабаровске молодёжь сможет пройти тренинги по повышению личной эффективности. Образовательный проект сосотоится 10-11 ноября. Занятия будут организованы в коворкинг-центрах «Точка кипения» и «Пазл». Посетить их смогут хабаровчане в возрасте от 16 до 35 лет.
Проект «Тренинг-марафон» создан Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи» и нацелен на неформальное образование молодых людей. В Хабаровске подобное мероприятие пройдет уже в четвертый раз.
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