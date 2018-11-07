Хабаровчанам предлагают "РИСК"

Жителям края предложат проверить свои знания фактов из биографий выдающихся соотечественников. Интеллектуальная игра «РИСК» состоится 7 ноября в Хабаровске. Викторину, приуроченную к Всероссийскому проекту «Великие имена России, организуют активисты регионального отделения общественного движения «Волонтеры Победы».

- «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» – это командное соревнование, включающее вопросы, связанные с историей России. Вопросы требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции, - рассказали организаторы игры.

В мероприятии примут участие историки, члены региональных общественных палат, ветеранских и молодежных организаций края. Также все желающие смогут сделать фото, передающие яркие и узнаваемые внешние черты претендентов для названий аэропортов-участников конкурса. Интеллектуальный поединок состоится 17.00 в МАУ «Центр Патриотического Воспитания» по адресу Тургенева 65Б.

Между тем, Хабаровский край готовится к проведению финального этапа Всероссийского конкурса «Великие имена России». Голосование продлится с 12 по 30 ноября 2018 года. Сейчас в регионе проходит социологическое исследование. В его рамках специалисты ВЦИОМ выявят предпочтения жителей регионов, участвующих в проекте. Три наиболее популярных имени по каждому аэропорту войдут в шорт-лист. Чье имя будет носить воздушная гавань Хабаровска, станет известно 5 декабря после подведения итогов народного голосования. Все подробности можно уточнить на официальном сайте великиеимена.рф.