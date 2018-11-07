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В правительстве Хабаровского края новые назначения
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о назначении на должность первого заместителя председателя краевого правительства Игоря Аверина. На этом посту он будет курировать вопросы экономического развития региона.
Игорь Аверин родился 3 сентября 1958 г. в Башкирской АССР. Трудовую деятельность начал в 1976 году электрослесарем на Комсомольской ТЭЦ-2. С 1990 по 1992 год был специалистом хозрасчетного отдела Хабаровского горисполкома. В 1992-1994 годах трудился в коммерческих структурах. С 1995 года работал помощником первого заместителя главы администрации Хабаровского края по экономике. С 2000 года занимал различные должности в аппарате полномочного представителя президента РФ в ДФО, где прошел путь от консультанта до начальника департамента. В 2011 году был назначен помощником дальневосточного полпреда. В 2012-2013 году работал заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока.
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