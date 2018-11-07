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В Хабаровске перекроют движение
Сегодня в центре Хабаровска будет временно приостановлено движение автотранспорта. В связи с празднованием очередной годовщины Октябрьской революции региональное отделение КПРФ проводит мероприятия: после проведения митинга в 12:50 колонна в составе около 1000 человек начнет движение от площади имени Ленина в сторону Комсомольской площади. На это время участок улицы Муравьева-Амурского (от улицы Пушкина до улицы Тургенева) будет закрыт для автотранспорта. Пересекающие улицу Муравьева-Амурского улицы инспекторы ГИБДД будут открывать для проезда транспорта с учетом прохождения колонны. Завершится шествие в 13:30.
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