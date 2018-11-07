Бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков назначен заместителем главы Минстроя РФ. Соответствующее распоряжение правительства от 3 ноября опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Волкова Дмитрия Анатолиевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Дмитрий Волков вошел в число победителей первого конкурса "Лидеры России" в 2017 году. Как сообщает ТАСС, на посту заместителя министра он будет курировать вопросы ценообразования в строительстве и технического регулирования. Ранее Волков занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ.



