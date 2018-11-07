Хабаровские автобусы изменят расписание

С переходом на зимний режим работы с 9 ноября 2018 года изменится расписание муниципальных маршрутов №№ 83, 83П, 88.

Автобусы маршрута № 83 «Ул. Калараша – ул. Калараша» в будние и субботние дни будут отправляться в последний рейс от остановочного пункта «ул. Калараша» в 20.27. Транспорт маршрута № 83П «Ул. Калараша – ул. Калараша» в будние и субботние дни будет оправляться в последний рейс от остановочного пункта «ул. Калараша» в 20.13. Маршрут № 88 «СНТ «Черемушки» – Уссурийский бульвар»: ежедневное время отправления в последний рейс от остановочного пункта «СНТ «Черемушки» - в 20.15. В выходные дни время начала работы автобусов от остановочного пункта «СНТ «Черемушки» - в 6.48.

Информация о работе городского пассажирского транспорта (начало и окончание движения, количество транспортных средств, интервалы) размещена на странице управления транспорта официального сайта администрации Хабаровска: www.khabarovskadm.ru. Также на странице есть номера телефонов специалистов профильного управления, по которым можно обратиться с замечаниями и предложениями по организации работы городского пассажирского транспорта.