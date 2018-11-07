В Комсомольске запустят новый автобусный маршрут

По поручению главы города Андрея Климова с 12 ноября будет запущен новый автобусный маршрут сообщением «мкр. Амурсталь – Набережная».

Данный автобусный маршрут будет проходить по ул. Павловского, ул. Севастопольская, ул. Вокзальная, пр. Мира, ул. Красногвардейская, пр. Октябрьский, Аллея Труда, пр. Мира. Расписание нового автобусного маршрута соответствует расписанию трамвайного маршрута № 3.