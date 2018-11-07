Хабаровчанка стала одной из лучших по профессии в индустрии туризма в России

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». Хабаровский край на федеральном уровне в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы» представляла Екатерина Родина – администратор службы приема и размещения гостиницы «VERBA» (г. Хабаровск) и заняла почетное третье место.

Состязание традиционно проходило в 2 этапа: сначала на уровне субъектов РФ, затем на федеральном. Участниками стали сотрудники рецепции гостиниц, горничные, менеджеры туристических агентств, гиды. В трех специальных подноминациях состязались менеджеры по детско-юношескому туризму, специалисты в сфере доступного туризма и гиды-переводчики.

По словам екатерины, "профессиональные конкурсы – это очень интересный и увлекательный опыт, потому что собираются специалисты из разных уголков страны, в первую очередь, чтобы обменяться опытом и сплотить сферу, которая нас объединяет – гостеприимство и туризм".

"Несмотря на сложности, мы постарались сделать все на высшем уровне, чтобы о Хабаровском крае знали и говорили! Главное осознать, что ты это сможешь сделать, верить в самого себя и чувствовать поддержку своей команды!" – поделилась впечатлениями Екатерина Родина.

Добавим, конкурс проводится Федеральным агентством по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма и отраслевыми объединениями ежегодно с 2013 года. Он способствует росту качества обслуживания в туристской индустрии, повышению престижа туристских профессий и востребованности выпускников отраслевых образовательных учреждений на рынке труда, способствовать привлечению квалифицированных специалистов и продвижению передового опыта в индустрии гостеприимства.