Сергей Фургал о присоединении двух регионов к ДВ

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выразил свое мнение по поводу присоединения к Дальнему Востоку двух регионов – Забайкальского края и Бурятии. Он видит в решении президента желание дать дополнительный толчок к развитию этих территорий. Ранее они входили в Сибирский федеральный округ. 3 ноября Президент России Владимир Путин подписал Указ о внесении изменений в территориальный состав федеральных округов.

- Укрупнение ДФО позволит привлечь дополнительное финансирование. Это поможет Бурятии и Забайкалью использовать федеральные программы и льготные режимы для ведения бизнеса. Такие как Дальневосточный гектар и ТОСЭР, режим Свободного порта. Все это позволит привлечь инвесторов. Но для этого нужно работать, - сказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Глава региона отметил, что финансирование зависит от умения региональных властей не только его получить, пройдя все этапы согласования, но и реализовать выделенные деньги. Для федерального центра, в свою очередь, важна максимальная эффективность от вложенных средств.

- Дальнему Востоку уделяется особое внимание со стороны федерального центра. Здесь нужно не только уметь получать деньги, но и уметь зарабатывать самим, следить за каждым потраченным рублем, - подчеркнул губернатор.