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Сергей Фургал о присоединении двух регионов к ДВ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выразил свое мнение по поводу присоединения к Дальнему Востоку двух регионов – Забайкальского края и Бурятии. Он видит в решении президента желание дать дополнительный толчок к развитию этих территорий. Ранее они входили в Сибирский федеральный округ. 3 ноября Президент России Владимир Путин подписал Указ о внесении изменений в территориальный состав федеральных округов.
Глава региона отметил, что финансирование зависит от умения региональных властей не только его получить, пройдя все этапы согласования, но и реализовать выделенные деньги. Для федерального центра, в свою очередь, важна максимальная эффективность от вложенных средств.
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