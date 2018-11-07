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Сергей Фургал назначил министра промышленности и транспорта
Губернатор Хабаровского края подписал распоряжение о назначении Константина Пепеляева на должность министра промышленности и транспорта Хабаровского края.
Константин Пепеляев родился 31 марта 1962 года в Хабаровске. Трудовую деятельность начал в 1986 году со службы в УВД Хабаровского крайисполкома. Далее работал в коммерческих структурах. С 2009 по 2013 год занимал пост директора по общим вопросам филиала ОАО "Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Востока". В 2014 году перешел на работу в правительство края на должность заместителя министра строительства. С августа 2016 года по ноябрь 2018 года возглавлял краевой минстрой.
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