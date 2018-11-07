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В Хабаровске прошло шествие под кумачом
Зеленый свет для колонны примерно из двухсот человек дали власти дальневосточной столицы в день годовщины Октябрьской революции. Участникам демонстрации на один час уступили дорогу автобусы, трамваи и другой транспорт, курсирующий по улице Муравьева-Амурского между площадями Ленина и Комсомольской. Именно по такому маршруту прошли люди с транспарантами под музыку духового оркестра, который возглавлял шествие.
Прохожие на тротуарах спешили запечатлеть зрелище на смартфоны. Некоторым это напомнило старые времена, когда день 7 ноября ассоциировался с днем единства советского народа, сумевшего создать индустриально развитую страну на обломках рассыпавшейся в одночасье Российской империи.
Участники шествия скандировали традиционные лозунги, смысл которых сводится к возвращению России на рельсы социализма и отказу от реформ, усугубляющих финансовое и социальное расслоение общества. Такие же речи звучали с трибуны у подножья памятника Ленину, на одноименной площади, до начала демонстрации.
Сайт хабаровской мэрии анонсировал митинг, в котором ожидалось участие около 1000 сторонников КПРФ. По подсчетам представителей регионального отделения этой партии, собралось примерно 500. Однако судя по фото, сделанным от начала формирования праздничных колонн до их финиширования на берегу Амура, поддержать праздник пришли не более двухсот человек. В основном, это люди, заставшие СССР.
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