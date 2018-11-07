Под Хабаровском контрабандисты захватили трехэтажку

В Сосновке на территории учебного центра прошли показательные выступления специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и таможенной охраны Хабаровской таможни. По замыслу учений, нанятые контрабандистами боевики захватили трехэтажное здание таможенного поста и требуют выпустить со склада временного хранения фуры с товарами, задержанными в ходе таможенного досмотра. Офицера таможни, что попытался поговорить с "бандюганами", вытолкали из помещения. Тогда в дело вмешались силовые подразделения.

Пока внешнее оцепление контролировало обстановку и вело безуспешные переговоры, СОБР готовился к атаке. По команде бойцы кинули дымовые шашки и имитировали начало боевой акции. Одна из групп штурмовиков, просочившись на крышу, используя альпинистское снаряжение, спустилась "на голову" нарушителям. Две другие, ворвавшись через вход, последовательно зачищали этажи.