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Под Хабаровском контрабандисты захватили трехэтажку
В Сосновке на территории учебного центра прошли показательные выступления специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и таможенной охраны Хабаровской таможни. По замыслу учений, нанятые контрабандистами боевики захватили трехэтажное здание таможенного поста и требуют выпустить со склада временного хранения фуры с товарами, задержанными в ходе таможенного досмотра. Офицера таможни, что попытался поговорить с "бандюганами", вытолкали из помещения. Тогда в дело вмешались силовые подразделения.
Пока внешнее оцепление контролировало обстановку и вело безуспешные переговоры, СОБР готовился к атаке. По команде бойцы кинули дымовые шашки и имитировали начало боевой акции. Одна из групп штурмовиков, просочившись на крышу, используя альпинистское снаряжение, спустилась "на голову" нарушителям. Две другие, ворвавшись через вход, последовательно зачищали этажи.
Какие слова при этом звучали, кто служит в СОБР, какова судьба боевиков, какое впечатление производит «Заря» - читайте в специальном репортаже нашего корреспондента в ближайшем номере Молодого дальневосточника XXI век.
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