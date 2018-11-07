В Хабаровском районе в ещё одно село пустили газ

Жители еще одного поселения в Хабаровском районе смогут пользоваться природным газом. Газопровод низкого давления запустили в селе Воронежское-3. На «голубое топливо» смогут перейти жители 93 частных домов. Для газификации населенных пунктов района компания «Газпром» построила 14,1 км межпоселковых сетей. Правительство края профинансировало прокладку внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 42,2 км.

Как уточнили в комитете правительства края по развитию ТЭК, Воронежское-3 стало уже третьим населенным пунктом в Хабаровском районе, переведенным на природный газ. Ранее были подключены поселения Федоровка и Мичуринское. На очереди – село Виноградовка, куда газ пустят до конца этого года.

Напомним, газификация населенных пунктов в Хабаровском крае ведется в рамках специальной программы, реализуемой властями совместно с компанией «Газпром». В настоящее время в регионе подключено более ста тысяч квартир и домовладений.