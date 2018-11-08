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Получить гражданство в Хабаровском крае станет проще
Переезд в Хабаровский край упростят. Это связано с новой концепцией миграционной политики. В краевом комитете по труду и занятости населения сформировали пакет предложений по упрощению процедуры переезда в регион.
По словам специалиста, переселенцам также нужна финансовая поддержка в решении жилищных вопросов. В краевом центре временного размещения можно проживать полгода. Далее искать жилье переселенцы должны самостоятельно.
За последние 5 лет в Хабаровский край по программе переселения соотечественников приехало почти 10,5 тыс. человек. В основном это жители Таджикистана, Молдовы, Украины и Армении. Большинство из них работает в строительной отрасли, сельском хозяйстве и торговле, а также врачами и учителями.
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