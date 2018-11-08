Получить гражданство в Хабаровском крае станет проще

Переезд в Хабаровский край упростят. Это связано с новой концепцией миграционной политики. В краевом комитете по труду и занятости населения сформировали пакет предложений по упрощению процедуры переезда в регион.

- Сейчас в Хабаровском крае в некоторых случаях оформить российское гражданство не получается до полугода. В связи с этим переселенцы не могут получать социальные услуги, проходить лечение и прочее. Мы выступаем за то, чтобы процедура получения гражданства длилась не больше двух месяцев и была упрощена. Это одно из наших предложений, как и сокращение до одного месяца срока выдачи разрешения на временное проживание, - сообщила первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Инна Малинина.

По словам специалиста, переселенцам также нужна финансовая поддержка в решении жилищных вопросов. В краевом центре временного размещения можно проживать полгода. Далее искать жилье переселенцы должны самостоятельно.

За последние 5 лет в Хабаровский край по программе переселения соотечественников приехало почти 10,5 тыс. человек. В основном это жители Таджикистана, Молдовы, Украины и Армении. Большинство из них работает в строительной отрасли, сельском хозяйстве и торговле, а также врачами и учителями.