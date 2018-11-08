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В Хабаровском крае открыли ещё один мост
В Хабаровском крае официально открыли движение по мосту через реку Кенжа с подходами к селу Богородское. Прежнее строение пострадало в результате наводнения на реке Амур в 2013 году. В качестве временной переправы была установлена деревянно-металлическая конструкция.
Общая стоимость строительства моста и реконструкции подъездных путей составила 418 млн рублей. 309 млн рублей выделил краевой бюджет, 109 млн рублей направил федеральный центр.
Генеральным подрядчиком выступило КГКУ «Хабаровскуправтодор». Как рассказали специалисты строительной организации, в основании опор моста находятся буровые сваи длиной более 30 метров, а уровень дорожного полотна и мостового перехода подняты с учетом возможных подтоплений.
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