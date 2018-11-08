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Молодые предприниматели Хабаровска смогут "прокачать" себя
Форум для молодых предпринимателей пройдет в Хабаровске. Он будет интересен как для начинающих предпринимателей, так и тех, которые уже давно «раскрутили» свой бизнес и готовы поделиться опытом. В рамках форума пройдут обучающие семинары, молодые бизнесмены смогут познакомиться друг с другом, обсудить свой подход к бизнесу, взаимодействие с органами власти, поделиться секретами своего успеха.
Молодежный бизнес-форум традиционно проходит в Хабаровске каждую осень, но в этот раз организаторы изменили его формат. В отличие от прошлых лет, мероприятие пройдет в один день. Официальная часть форума состоится в Городском дворце культуры, затем его участники соберутся в одном из бизнес-центров Хабаровска. Регистрация участников начнется 17 ноября в 9:00 в Городском дворце культуры.
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