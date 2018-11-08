Молодые предприниматели Хабаровска смогут "прокачать" себя

Форум для молодых предпринимателей пройдет в Хабаровске. Он будет интересен как для начинающих предпринимателей, так и тех, которые уже давно «раскрутили» свой бизнес и готовы поделиться опытом. В рамках форума пройдут обучающие семинары, молодые бизнесмены смогут познакомиться друг с другом, обсудить свой подход к бизнесу, взаимодействие с органами власти, поделиться секретами своего успеха.

«В форуме предполагается участие известных спикеров. Например, Егор Грибов – это знаменитый в России бизнес-тренер. Он уже принимал участие в одном из наших мероприятий и получил хорошие отзывы и впечатления от хабаровчан. Также пригласим молодых предпринимателей, которые работают не один год в нашем городе и уже добились результатов», - рассказала начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Инна Хопта.

Молодежный бизнес-форум традиционно проходит в Хабаровске каждую осень, но в этот раз организаторы изменили его формат. В отличие от прошлых лет, мероприятие пройдет в один день. Официальная часть форума состоится в Городском дворце культуры, затем его участники соберутся в одном из бизнес-центров Хабаровска. Регистрация участников начнется 17 ноября в 9:00 в Городском дворце культуры.