В дворы Хабаровска вложили почти 200 млн рублей

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтировано 168 придомовых территорий. На это потребовалось около двухсот миллионов рублей, причем это средства не только федерального, краевого и городского бюджетов, но и деньги собственников многоквартирных домов. В следующем году планируют восстановить примерно такое же количество дворов, как и в этом.

Жители девятиэтажки по улице Семашко, в поселке имени Горького, на обустройство детской площадки собрали триста шестьдесят тысяч рублей, еще около пятисот тысяч им на приобретение качелей, скамеек, песочницы в виде гранта было выделено из муниципального бюджета.



«Это все для наших детей. В планах еще установить спортивную площадку, посадить деревья и для безопасности огородить наш двор», - рассказывает житель дома Денис Чулуп.

На приобретение и установку детской площадки подрядной организации потребовалось меньше месяца. Все работы контролировали не только собственники, представители управляющей компании, но и также специалисты Ростехнадзора.

«Проверяли крепление каждого элемента, глубину заземления, марку бетона. Контролировали даже качество сварки, и только потом уже подписывали документы на сдачу детской площадки в эксплуатацию», - рассказывает исполнительный директор управляющей компании «ДВСРК-Горький» Алексей Рыбников.

В Хабаровске из отремонтированных 168 дворов часть (64) восстановлены за счет средств бюджетов, остальные (104) на условиях долевого финансирования: деньги муниципального гранта и вложения собственников. Причем жители многоквартирных домов на общих собраниях все чаще голосуют за установку детских и спортивных площадок.

«Мы темпы не хотим снижать, думаю, что жители, чьи дома попали в программу «Формирование современной городской среды», могут быть уверены, что уже в следующем году строительные бригады придут в их дворы», - рассказал начальник управления ЖКХ администрации Хабаровска Анатолий Климочкин.