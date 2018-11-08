Интеграцией Забайкалья и Бурятии с ДФО займется проектный офис

До середины ноября Минвостокразвития России сформирует проектный офис по интеграции Республики Бурятии и Забайкальского края в экономическое пространство Дальнего Востока. Руководителем проектного офиса назначен заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

«В состав проектного офиса войдет руководство Бурятии и Забайкалья, сотрудники министерства и работники институтов развития Дальнего Востока. Мы сделаем все, чтобы преференции развития Дальнего Востока, которые сейчас набирают обороты в 9 регионах, развивались и дали эффект для двух новых регионов ДФО. На это будут направлены все наши усилия. Работы предстоит много. Но есть готовность работать слаженно и четко большой единой командой», - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

До середины декабря проектный офис должен представить министру РФ по развитию Дальнего Востока проект плана мероприятий, включающий использование инструментов развития Дальнего Востока – режимы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, целевую государственную инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов, использование механизма единой субсидии на строительство социальной инфраструктуры. Благодаря этим инструментам на Дальнем Востоке запущены 1375 проектов, начали работу 140 новых предприятий, получили инфраструктурную поддержку 13 предприятий.

В рамках «Единой субсидии» на Дальнем Востоке за три года будут построены 26 школ и детских садов, 21 больница, 7 центров культуры, 28 спортивных объекта. Кроме того, учреждения среднего специального образования будут обеспечены оборудованием по стандартам World Skills, проведен капитальный ремонт ряда социальных учреждений, модернизирована инженерная инфраструктура, проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Всего запланировано 199 мероприятий.

Участие в интеграции еще двух регионов в состав Дальневосточного федерального округа примут институты развития Дальнего Востока. Теперь Республика Бурятия и Забайкальский край смогут получить поддержку со стороны Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фонда развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Напомним, 3 ноября 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849». Теперь Дальневосточный федеральный округ объединяет 11 регионов. В него входят Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.