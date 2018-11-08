В Бикине начали раздельно собирать мусор

В Бикине реализуется муниципальный "пилот" по раздельному сбору мусора. Это апробация одной из возможных моделей внедрения системы раздельного сбора отходов, выявление проблемных вопросов, а также формирования экологической культуры в области обращения с ТКО. Сейчас администрация города работает над созданием соответствующей инфраструктуры, уже заключен муниципальный контракт на выполнение данных работ.

В городском поселении установлены пробные специальные площадки для раздельного сбора мусора по таким категориям, как пластик, стекло, жесть, бумага. Специалисты местной администрации уже отмечают и первые результаты проекта. Так, например, большой интерес и активность проявили жители многоквартирных домов, рядом с которыми были оборудованы площадки для раздельного сбора ТКО. Однако нововведение оказалось гораздо менее успешным у жителей частного сектора.

Разбираться с причинами сложившейся ситуации еще предстоит. Но как бы то ни было, реализация пилотного проекта продолжится, а его результаты в дальнейшем позволят выработать необходимые решения для эффективного внедрения практики раздельного сбора отходов.

Напомним, с 1 января 2019 года Хабаровский край перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Вся деятельность по обращению с ТКО будет централизовано обеспечиваться региональным оператором, а сама услуга будет исключена из перечня жилищных и включена в состав коммунальных.