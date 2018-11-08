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В Бикине начали раздельно собирать мусор
В Бикине реализуется муниципальный "пилот" по раздельному сбору мусора. Это апробация одной из возможных моделей внедрения системы раздельного сбора отходов, выявление проблемных вопросов, а также формирования экологической культуры в области обращения с ТКО. Сейчас администрация города работает над созданием соответствующей инфраструктуры, уже заключен муниципальный контракт на выполнение данных работ.
Напомним, с 1 января 2019 года Хабаровский край перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Вся деятельность по обращению с ТКО будет централизовано обеспечиваться региональным оператором, а сама услуга будет исключена из перечня жилищных и включена в состав коммунальных.
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