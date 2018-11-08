В заповеднике под Хабаровском впервые за 20 лет появился тигренок

В районе ручья Грязный Кривун на территории заповедника "Большехехцирский", входящего в состав ФГБУ "Заповедное Приамурье", заметили тигрицу с тигрёнком. На место срочно выехали сотрудники научного отдела учреждения во главе с директором Владимиром Андроновым. После недолгого поиска обнаружили следы обеих особей тигров и произвели их замеры. Позже тигриная семья попала в поле зрения пограничников уже почти на территории села Казакевичево: проходила мимо военного стрельбища, поодаль от людских домов и построек.

Прибавление в семействе амурских тигров было ожидаемо, поскольку заходы тигра-самца наблюдались в течение сезона. Несмотря на то, что Большехехцирский заповедник является самым небольшим среди охраняемых земель входящих в состав ФГБУ "Заповедное Приамурье" и составляет всего 45,4 тыс. га., здесь нашли своё убежище две взрослые самки тигров.

Постоянное проживание полосатого хищника не отмечалось в заповеднике более двадцати лет, не говоря уж о размножении. Последний редкий зверь этого видам – это известная тигрица Трехпалая, судьба которой сложилась трагически: приплод погибал из раза в раз, а затем наступил черед и самой тигрицы. Трехпалая стала героем повести «Изящная» хабаровского писателя Владимира Василиненко, по которой режиссер театра «Триада» Вадим Гогольков поставил пьесу-притчу.



