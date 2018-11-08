Хабаровчанам предлагают бесплатно научиться танцевать танго

Концерты аргентинского танго, мастер-классы, аргентинские милонги – танцевальные вечера, где каждый может насладиться музыкой, неформальным общением, научиться танцевать танго и приобщиться к культуре Аргентины, - всё это ждет хабаровчан на международном музыкальном фестивале «TANGO FEST». В рамках мероприятия пройдет 6 концертов с участием танго-оркестра, Дальневостчоночного академического симфонического оркестра, танцоров из Аргентины, а также специальной гостьи из Поднебесной Дан ДАН (бандонеон).

Фестиваль откроется 11 ноября программой PIAZZOLLA FOREVER – Пьяццолла навсегда! В концерте прозвучат как известные и всеми полюбившиеся танго Астора «Libertango», «Oblivion», «Adios Nonino», так и малоизвестные «Kicho», «Retrato de Milton», «Concerto para quintet», «Che, tango che» и другие. Танго-пара: гость из Буэнос-Айреса маэстро Эсекьель Гомес и Татьяна Миронова исполнят страстные танго под музыку Астора Пьяццоллы. Арина Никитина споёт танго Астора, которые он исполнял вместе со своей возлюбленной – итальянской певицей Мильвой. Интересные и незаурядные истории об Асторе Пьяццолле и танго расскажет Ирина Батраченко. Открытием фестиваля танго-оркестр Александра Веретенникова в этот вечер официально презентует своё создание.

25 ноября в рамках фестиваля в Большом зале филармонии состоится концертное исполнение единственной в мире оперы-танго «МАРИЯ ИЗ БУЭНОС-АЙРЕСА» Астора Пьяццоллы.

9 декабря слушатели погрузятся в атмосферу манящего Буэнос-Айреса и услышат пронзительный голос бандонеона на концерте «ОГНИ БУЭНОС-АЙРЕСА». Исполнительница на бандонеоне из Китая (г.Пекин) Дан Дан и Танго-оркестр Александра Веретенникова в этот вечер предстанет типичным для Аргентины составом – партии двух бандонеонов, двух скрипок, фортепиано и контрабас.

17 ноября и 8 декабря в концертном зале филармонии пройдут милонги – «Танцевальные вечеринки». На милонге вы сможете насладиться музыкой, теплом общения или познакомиться с новыми друзьями, и, конечно же, потанцевать в свое удовольствие. В программе: концертные танго-номера, мини мастер-классы «как танцевать танго», интересные истории о танго и милонгах.

Подготовиться к милонге каждый желающий сможет на открытых мастер-классах Аргентинского танго от Центра культуры Аргентины, которые пройдут в рамках танго феста 27 октября, 16 ноября и 1 декабря по адресу ул. Шевченко, 4.



