Россия и Китай договорились о взаимных поставках молока и птицы

Теперь торговля молочными продуктами между Китаем и Россией будет включать в себя торговлю коровьим молоком, козьим и овечьим молоком, а также продукты из них. В частности, речь идет о сгущенных и несгущённых сливках, пахте, йогурте, кефире, молочной сыворотке, сливочном масле, сыре, твороге и казеине. Поставки молочной продукции будут осуществляться при условии функционирования в странах систем, гарантирующих, что сырое молоко произведено от здоровых животных, а молочные продукты могут быть прослежены до производителей и хозяйств. Птицеводческая продукция, в том числе пищевые субпродукты, может быть допущена к экспорту в замороженном виде при условии полного соответствия ветеринарно-санитарным требованиям России, ЕАЭС и Китая. Подписанными протоколами регламентированы требования к внешней и внутренней упаковке товаров, маркировке и их сертификации. Каждая партия молочной и птицеводческой продукции, предназначенная для экспорта, должна сопровождаться оригиналом официального ветеринарного сертификата на русском и китайском языках.

В Пекине состоялось подписание протоколов о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзором) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики. Мероприятие прошло в рамках 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна.

«Это еще один шаг для развития взаимовыгодных отношений между Россией и КНР. Подписание данных документов позволит привлечь новые инвестиции на российский Дальний Восток в агропромышленный комплекс и увеличить экспорт российских продуктов питания. После подписания протоколов стороны будут готовы согласовать список предприятий, одобренных для экспорта молочной и птицеводческой продукции, после чего последние смогут начать поставки», – прокомментировал генеральный ди?ректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта Леонид Петухов.

Производители экспортируемой молочной и птицеводческой продукции должны быть зарегистрированы компетентными органами сторон соответственно. Российские предприятия - в Главном таможенном управлении Китайской Народной Республики, китайские предприятия-экспортеры должны быть одобрены Россельхознадзором. Списки российских и китайских организаций будут размещаться на сайтах компетентных органов сторон.

Как пояснили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, на Дальнем Востоке уже реализуются сельскохозяйственные проекты при участии китайских инвесторов. Так, китайская компания «Чжундин» приступила к реализации проекта по строительству двадцати животноводческих комплексов молочного направления с общим поголовьем 100 тысяч голов крупного рогатого скота. Объем планируемых инвестиций в ближайшие 5 лет составит не менее 302 млн долл. США, а количество рабочих мест – более 2 тыс., только 300 из которых займут китайские специалисты. На сегодняшний день компания инвестировала в проект более 18 млн долл. США, создала 70 рабочих мест, 40 из которых занимают местные жители, 30 – китайские специалисты.







