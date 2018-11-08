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Комсомольск-на-Амуре и Пхохан могут стать городами-побратимами
Между Комсомольском-на-Амуре и Пхоханом собираются установить побратимские связи. Оба города являются крупными промышленными центрами. Такую возможность обсудили губернатор Хабаровского края и мэр Пхохана. Стороны договорились, что будут развивать экономические и культурные отношения.
В городе Пхохан состоялась торжественная церемония открытия Первого российско-корейского форума межрегионального сотрудничества. Мероприятию дали старт представители министерства РФ по развитию Дальнего Востока, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и главы других регионов Дальнего Востока, руководители корейских муниципальных администраций.
Губернатор Сергей Фургал в ходе поездки уже провел ряд рабочих встреч. В частности, состоялось посещение производства компании POSCO, а также переговоры с мэром Пхохана Ли Ганг Доком.
Подводя итоги перового дня форума, Сергей Фургал подчеркнул, что сфер для сотрудничества с Республикой Корея немало – лесопереработка, сельское хозяйство, промышленное производство, туризм. Губернатор пригласил южнокорейских партнеров посетить Хабаровский край.
Отметим, что сегодня состоятся основные мероприятия форума - саммит региональных правительств, несколько бизнес-сессий. В Пхохан прибыло больше 100 представителей власти и бизнеса, в том числе руководители крупных компаний из Хабаровского края. Российскую делегацию возглавляет министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
К форуму мэрия Пхохана открыла "Площадь России", на которой разместился информационный центр в виде Государственного исторического музея России. Там же установлен "Монументальный памятник", символизирующий взаимодействие Сеула и Москвы, инсталляция "Девять мостов сотрудничества", а также павильон, в котором желающие могут отведать блюда русской национальной кухни.
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