Жители села в Ульчском районе могли остаться без электричества

Жители села Булава Ульчского района пожаловались на частые перебои в электроснабжении. Они сообщили, что электричество отсутствует в домах по несколько суток. Из-за чего не работает хлебопекарня, телефонная связь, прекращается подача воды. Главная причина – перебои с поставками топлива на дизельную станцию.

В краевом министерстве ЖКХ сообщили, что ситуация уже взята под контроль, и проблема с дизтопливом оперативно разрешена.

- Мы проверили информацию и выяснилось, что местная коммунальная компания действительно не смогла обеспечить регулярную поставку топлива в населенный пункт. Из-за этого дизель-генераторы, вырабатывающие электричество, неоднократно приостанавливались. Проблема села Булава заключается в том, что топливо для дизельной станции закупает частная организация, обслуживающая объекты электроснабжения, а не по централизованной схеме через межрайонного оператора. В итоге, возникли проблемы, - сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Он также заявил, что фактически проблема уже решена. Топливо в поселок завезено и до конца отопительного сезона проблем с поставками не будет. По словам министра ЖКХ Хабаровского края, власти района уже заключили договор с межрайонным оператором-поставщиком.

Также в ведомстве сообщили, что из краевого резерва местным властям передадут новый дизель-генератор, который будет храниться в Богородском и в случае ЧП его можно будет доставить в любое село района.