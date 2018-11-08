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Жители села в Ульчском районе могли остаться без электричества
Жители села Булава Ульчского района пожаловались на частые перебои в электроснабжении. Они сообщили, что электричество отсутствует в домах по несколько суток. Из-за чего не работает хлебопекарня, телефонная связь, прекращается подача воды. Главная причина – перебои с поставками топлива на дизельную станцию.
В краевом министерстве ЖКХ сообщили, что ситуация уже взята под контроль, и проблема с дизтопливом оперативно разрешена.
Он также заявил, что фактически проблема уже решена. Топливо в поселок завезено и до конца отопительного сезона проблем с поставками не будет. По словам министра ЖКХ Хабаровского края, власти района уже заключили договор с межрайонным оператором-поставщиком.
Также в ведомстве сообщили, что из краевого резерва местным властям передадут новый дизель-генератор, который будет храниться в Богородском и в случае ЧП его можно будет доставить в любое село района.
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