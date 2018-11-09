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Почти все заболевшие пневмонией в Хабаровске - студенты ТОГУ
В Хабаровском крае на протяжении недели сохраняется стабильная ситуация по сезонному уровню заболеваемости пневмонией. По данным краевого министерства здравоохранения последний случай был выявлен 31 октября.
- Сейчас стационарное лечение проходит всего 7 человек из 30 ранее поступивших. Остальные пациенты уже выписаны. Подъем заболеваемости пришелся на октябрь и сейчас пошел на спад, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
По данным профильного ведомства, почти все заболевшие - иногородние студенты ТОГУ и в Хабаровске проживают в общежитии при университете. Госпитализировать их в хабаровскую больницу №10 было решено, чтобы локализовать очаг заражения. В большинстве случаев исследования показали, что пневмония относится к атипичной группе и была вызвана одним возбудителем. Чаще всего такой вид пневмонии встречается в организованных коллективах с тесными контактами - в дошкольных, школьных, студенческих группах и военнослужащих.
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