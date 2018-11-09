В Хабаровском крае снижается заболеваемость ОРВИ

В Хабаровском крае подвели предварительные итоги осенней прививочной кампании против гриппа. С сентября по ноябрь вакцинацию прошли 618 тысяч человек. В краевом министерстве здравоохранения сообщили, что выполнили план по иммунизации населения на 99,9 процентов. Прививку получила почти половина жителей региона.

В первую очередь вакцинацию прошли работники образовательных учреждений, медицинских организаций, транспорта, ЖКХ, социальной сферы, птице- и свинофабрик. Также прививки получили пенсионеры, беременные женщины, студенты, а также 162 тысячи детей.

Также в краевом минздраве подчеркнули, что сейчас в регионе наблюдается общее снижение заболеваемости ОРВИ. В течение прошлой недели в медучреждения региона обратились более 5,3 тысяч человек, что на 21 процент меньше, чем за предыдущую. Превышение показателей отмечается только в районе им. Полины Осипенко. Эта ситуация на контроле у медиков.