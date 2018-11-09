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"Сны" хабаровского театра кукол претендуют на "Золотую маску"
Спектакль Хабаровского краевого театра кукол «Сны» в числе претендентов на премию «Золотая Маска–2019» среди премьер сезона 2017–2018 годов. Он заявлен сразу в четырех номинациях: «Куклы/спектакль», «Работа режиссера», «Работа актера» - мужская и женская роли. Постановка «Сны» - жанр коротких историй. По мнению создателей, спектакль ориентирован на зрителя, который любит и умеет наблюдать за собой. Премьера состоялась 13 октября 2018 года.
В номинации «Работа режиссера» будут состязаться Константин Кучикин и Ольга Подкорытова. В номинацию «Работа актера» вошли артисты Юлия Владимирова и Виктор Скоморошко. Конкурсные показы пройдут с февраля по апрель 2019 года в Москве.
Кроме того, экспертные советы премии сформировали лонг-лист премии «Золотая Маска». В него вошла постановка Хабаровского краевого театра драмы «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова.
В прошлом году лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» стал коллектив Хабаровского театра юного зрителя. Жюри престижной премии поставило высокие оценки спектаклю «Детство» по повести Льва Толстого, присудив хабаровскому коллективу специальную премию «за тонкое и сценически выразительное прочтение повести».
Российская Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства.
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