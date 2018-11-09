Драмтеатр Комсомольска по свету и звуку лучший в России и СНГ

Свет и звук в Драматическом театре Комсомольска-на-Амуре признаны лучшими в России и СНГ по итогам национальной премии ProIntegration Awards 2018. Компания Asia Music названа победителем в номинации «Лучшее решение по свету и звуку для объектов развлекательного сектора». Для Драмтеатра специалисты создали индивидуальный двухэтапный проект оснащения профессиональным звуковым и световым оборудованием. Реализация проекта заняла почти полтора года.

В 2016 – 2017 годах в рамках реконструкции здания театра, команда Asia Music выполнила широкий спектр работ: было поставлено и интегрировано большое количество светового оборудования ведущих мировых производителей: Clay Paky, MA Lighting International, TSL, Selecon, Euro DJ. Спроектирован, произведен, смонтирован и интегрирован в общую систему управления сценой светодиодный экран размером 60 кв.м, выполненный из композитных материалов. Новая технология производства уменьшила вес экрана, что позволяет размещать его на любом подъемно-опускном софите или штанкете, так, чтобы его движение не мешало монтажу декораций на сцене.

С 2017 года Комсомольский-на-Амуре Драматический театр является участником федерального партийного проекта «Единой России» «Театры малых городов». В рамках этой программы Asia Music укомплектовала современным световым и звуковым оборудованием малую сцену театра.