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На Пятой площадке в Хабаровске реконструируют парк
В Хабаровске началась реконструкция парка имени Гастелло, расположенного в районе Пятой площадки вблизи улиц Фадеева, Томской, Архангельской и имени Гастелло. Площадь особо охраняемой территории местного значения – шестнадцать тысяч квадратных метров. Парк долгие годы был заброшен. Ежегодно проводились субботники, были организованы уборки мусора в рамках месячников по санитарной очистке города, в которых принимали участие школьники, депутаты городской и краевой думы, члены патриотических объединений. Территория давно нуждалась в благоустройстве.
За то время, пока парк стоял заброшенным, люди протоптали по его территории тропинки. Именно эти «нахоженные» тропы легли в основу будущих пешеходных тротуаров. Их рабочие уже отсыпали щебнем и отсевом. Грядущей весной на территории парка высадят деревья. Как уточнили в комитете по управлению Индустриальным районом, рассматривается также вариант установки скамеек и урн.
Парк имени Гастелло был разбит в 40-50-х годах прошлого века. Он назван в честь Героя Советского союза Николая Францевича Гастелло, который 26 июня 1941 года направил горящий самолет на немецкую механизированную колонну.
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