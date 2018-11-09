На Пятой площадке в Хабаровске реконструируют парк

В Хабаровске началась реконструкция парка имени Гастелло, расположенного в районе Пятой площадки вблизи улиц Фадеева, Томской, Архангельской и имени Гастелло. Площадь особо охраняемой территории местного значения – шестнадцать тысяч квадратных метров. Парк долгие годы был заброшен. Ежегодно проводились субботники, были организованы уборки мусора в рамках месячников по санитарной очистке города, в которых принимали участие школьники, депутаты городской и краевой думы, члены патриотических объединений. Территория давно нуждалась в благоустройстве.

«К работам мы приступили недавно за счет сэкономленных бюджетных средств. Уже проведена обрезка старых и больных деревьев, убрана поросль. По окраинам парка сделаны водоотводные кюветы», - отметила начальник отдела благоустройства комитета администрации города по управлению Индустриальным районом Галина Власова.

За то время, пока парк стоял заброшенным, люди протоптали по его территории тропинки. Именно эти «нахоженные» тропы легли в основу будущих пешеходных тротуаров. Их рабочие уже отсыпали щебнем и отсевом. Грядущей весной на территории парка высадят деревья. Как уточнили в комитете по управлению Индустриальным районом, рассматривается также вариант установки скамеек и урн.

Парк имени Гастелло был разбит в 40-50-х годах прошлого века. Он назван в честь Героя Советского союза Николая Францевича Гастелло, который 26 июня 1941 года направил горящий самолет на немецкую механизированную колонну.