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В Хабаровске восстановили мост
Мост на улице Суворова в Хабаровске восстановлен. На ремонт автомобильного переезда рабочим МУП «Южное» потребовалось три дня. С конуса моста исчезли бетонные плиты. Из-за ливневых дождей произошло частичное размывание грунта. Около девяноста кубометров скального грунта потребовалось для восстановления конуса мостового перехода. Причем большие каменные глыбы из-за стесненных условий рабочим приходилось носить и укладывать вручную.
Работы на безопасность мостового перехода уже проверили сотрудники ГИБДД, специалисты Ростехнадзора. После отсыпки грунтом размывов конуса моста происходить не будет.
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