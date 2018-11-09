В Хабаровске восстановили мост

Мост на улице Суворова в Хабаровске восстановлен. На ремонт автомобильного переезда рабочим МУП «Южное» потребовалось три дня. С конуса моста исчезли бетонные плиты. Из-за ливневых дождей произошло частичное размывание грунта. Около девяноста кубометров скального грунта потребовалось для восстановления конуса мостового перехода. Причем большие каменные глыбы из-за стесненных условий рабочим приходилось носить и укладывать вручную.

«Нижнюю часть конуса мы восстановили с помощью техники, а наверх пришлось руками поднимать большие камни, так как погрузчик не мог подобраться», - рассказывает инженер МУП «Южное» Юрий Федасов.

Работы на безопасность мостового перехода уже проверили сотрудники ГИБДД, специалисты Ростехнадзора. После отсыпки грунтом размывов конуса моста происходить не будет.