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Хабаровск готов к циклону - мэрия
Циклон, который принесет обильные осадки, сместится на территорию Хабаровска к концу нынешней недели.
По словам первого заместителя мэра по городскому хозяйству Сергея Чернышова, городские службы отрасли благоустройства к борьбе с последствиями циклона готовы.
Обсуждая тактику работы служб благоустройств, жилищных организаций Сергей Чернышов отметил, что в прошлом году при расчистке города от снега от населения поступало много жалоб.
Армия дворников, которые с лопатами и скребками готова выйти на уборку города, насчитывает полторы тысячи человек. Парк техники жилищных организаций составляет свыше шестидесяти спецмашин.
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