Хабаровск готов к циклону - мэрия

Циклон, который принесет обильные осадки, сместится на территорию Хабаровска к концу нынешней недели.

«Осадки в виде дождя и снега ожидаются 9 ноября, прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. На дорогах возможен гололед. Циклон в городе задержится до понедельника, 12 ноября», - рассказала начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

По словам первого заместителя мэра по городскому хозяйству Сергея Чернышова, городские службы отрасли благоустройства к борьбе с последствиями циклона готовы.

«Парк техники муниципальных предприятий насчитывает около ста пятидесяти машин – грейдеры, погрузчики, роторы и тракторы. Для борьбы со снежным накатом заготовлено необходимое количество противогололедных материалов. На складах размещены 25 тысяч тонн песка, свыше тысячи тонн технической соли, приобретено около двухсот тонн реагента», - рассказал заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

Обсуждая тактику работы служб благоустройств, жилищных организаций Сергей Чернышов отметил, что в прошлом году при расчистке города от снега от населения поступало много жалоб.

«Множество обращений было у горожан, что не чистятся внутриквартальные проезды, въезды во дворы. После прохождения механизированных колонн на этих участках образуются снежные валы. В этом году подобных вопросов не должно возникать. Управляющим компаниям и предприятиям благоустройства нужно наладить взаимодействие и работать на таких участках одновременно», - сказал Сергей Чернышов.

Армия дворников, которые с лопатами и скребками готова выйти на уборку города, насчитывает полторы тысячи человек. Парк техники жилищных организаций составляет свыше шестидесяти спецмашин.