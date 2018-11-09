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Хабаровчан ждет грандиозная распродажа
11 ноября отмечается необычный праздник – Всемирный день шопинга. Пока он ещё не очень известен, но, как только люди узнают об этом событии, то быстро становятся в ряды его сторонников. Всё началось в 2009 году, когда интернет-площадка «Alibaba Group» из Поднебесной осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга», проведя на своих ресурсах (и в частности в интернет-магазине AliExpress.com) распродажу, где скидки в 50% были нормой. Приурочен же этот «праздник» был ко Дню Холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября.
День шопинга, по своей сути, – это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших китайских интернет-площадок. Сегодня его противопоставляют известной «Чёрной пятнице», когда покупателям предоставляется редкая возможность приобрести товар со значительными скидками, хотя, по сути – это то же самое. Кстати, некоторые хабаровские магазины тоже будут "праздновать" День шопинга скидками.
Что касается площадки AliExpress, то старт бешеных скидок намечен на 10 ноября 2018 года. Начало sale-шопинга в 10-00 по Московскому времени. В акции будет участвовать 10 миллионов наименований товара в 70 000 магазинов.
В категории смарфоны и аксессуары можно получить скидку до 60%. В главных модных трендах представят женскую одежду со скидками до 70%. Электроника и главные инновации будут продаваться со скидкой до 40%. В категории игрушки и хобби магазины скинут до 60% от первоначальной стоимости. Ну а часы и всевозможные украшения покупателей ждут со скидками до 50%.
Также во всемирный день шопинга на сайте торговой площадки можно будет получить купон от Aliexpress.
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