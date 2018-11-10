В Хабаровске поборются киберзащитники

Хакеры из Хабаровска и иных городов вступят в битву с чёрным властелином киберопасности. 10 ноября в ТОГУ пройдёт финал соревнований по информационной безопасности OldSchoolCTF-2018. Участие в финальной битве примут 105 кибербезопасников от 13 до 25 лет. На заключительном этапе начинающим киберзащитникам предстоит выполнить задания, связанные с администрированием сервера, взломом сайта, криптографией и многое другое. Задания и дизайн интерфейса стилизованы под операционную систему 80-90 годов прошлого века- MS-DOS.

Место проведения: ТОГУ, актовый зал., начало битвы воинов света, добра и свободы против сил кибер-зла в 10 часов.