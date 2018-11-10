Новости
В Хабаровске поборются киберзащитники
Хакеры из Хабаровска и иных городов вступят в битву с чёрным властелином киберопасности. 10 ноября в ТОГУ пройдёт финал соревнований по информационной безопасности OldSchoolCTF-2018. Участие в финальной битве примут 105 кибербезопасников от 13 до 25 лет. На заключительном этапе начинающим киберзащитникам предстоит выполнить задания, связанные с администрированием сервера, взломом сайта, криптографией и многое другое. Задания и дизайн интерфейса стилизованы под операционную систему 80-90 годов прошлого века- MS-DOS.
Место проведения: ТОГУ, актовый зал., начало битвы воинов света, добра и свободы против сил кибер-зла в 10 часов.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 416
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 534
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 669
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 297
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136