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Сергей Фургал предложил Корее инвестировать в «ВаниноТрансУголь»
В Пхохане на первом российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества губернатор Хабаровского края Сергей Фургал переговорил о взаимодействии с заместителем губернатора провинции Кёнсаннам-до по экономике Мун Сын Уком. Хабаровский край и провинцию связывают многолетние дружеские отношения. Побратимские связи были установлены еще в 1996 году. Ежегодно проходят обмены молодёжными и спортивными делегациями. В ходе встречи Сергей Фургал сделал акцент на расширение сотрудничества в сфере инвестиций и рассказал о наиболее перспективных нишах для совместных проектов.
Эти вопросы обсуждалась и на саммите региональных правительств, который стал одним из главных событий форума. Губернатор Хабаровского края в своем докладе подчеркнул, что Республика Корея и Хабаровский край постоянно наращивают объемы взаимной торговли. За 8 месяцев 2018 года товарооборот превысил 270 млн долларов. Это больше прошлогодних значений на 26,4%.
Новой сферой для инвестирования может стать транспортно-логистический комплекс. Речь идет о развитии второй очереди терминала компании «ВаниноТрансУголь», а также возможном участии в проекте по перевалке зерна и сжиженных углеводородов в порту Советская Гавань. Есть проекты и сельском хозяйстве: строительство комплексной фермы по выращиванию крупного рогатого скота в Амурском районе, создание птицекомплексов по производству и переработке мяса индейки. Также в числе инициатив, которые были представлены инвесторам - проект строительства завода по производству стеклянной тары в Комсомольске-на-Амуре. В Дальневосточном федеральном округе есть устойчивый спрос на данную продукцию.
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