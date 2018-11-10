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Где отдохнуть в Хабаровском крае зимой
Туристические базы отдыха Хабаровского края готовятся к началу зимнего сезона. На данный момент отдыхающих принимают уже на спортивно-туристической базе «Амут» в Солнечном районе.
- На «Амуте» сезон начался уже в конце октября. Организованы две беговые лыжные трассы в 1,5 и 5 км. Туристов пока принимают только со своим оборудованием, - рассказали в региональном управлении по туризму.
В Хабаровском районе популярностью у отдыхающих пользуются туристический комплекс «Ривьера Парк», эко-парк «Воронеж», горнолыжная база «Спартак». В Комсомольском районе горнолыжные услуги предоставляют базы отдыха «Хапсоль» и «Большевик». Всего в регионе порядка 60 туристических баз, из которых 11 имеют лыжные и трассы для сноуборда.
К открытию после масштабной реконструкции готовятся и на спорткомплексе «Холдоми». Сейчас здесь доделывают новые трассы. За счет частных инвестиций построены банный комплекс, медпункт, зал для подготовки спортсменов на тренажерах-симуляторах, кафе. До конца года также планируется запустить в работу систему оснежения и горнолыжный подъемник гандольного типа, аналогов которому на Дальнем Востоке нет. Открытие сезона здесь запланировано на начало декабря. Тогда же откроют сезон и другие горнолыжные базы.
Напомним, горнолыжная база «Холдоми» входит в инвестпроект «Туристско-рекреационный кластер «Комсомольский». В нем построят 17 крупных туристических объектов. Стоимость вложений составляет 4,8 млрд рублей.
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