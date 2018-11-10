Географический диктант напишут жители Хабаровского края

Хабаровский край присоединится к Международной просветительской акции «Географический диктант». Она пройдет 11 ноября в 12:00 по местному времени. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов на знание географических понятий и терминов, основных географических закономерностей, расположения географических объектов на карте и местности. На выполнение заданий отводится 45 минут.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, принять участие в акции могут все желающие. Для проведения диктанта в этом году организовано 115 площадок во всех районах региона. С полным списком можно ознакомиться на сайте акции. Главную из площадок - в Дальневосточном институте управления филиала РАНХиГС в Хабаровске откроет министр образования и науки края Алла Кузнецова.

«С каждым годом число участников диктанта в регионе растёт. В 2015 году его написали около 500 человек, в 2016 – около тысячи, в 2017 – более 3000. В 2018 году площадки смогут принять более 8 000 человек», - отметил организатор акции в Хабаровском крае, председатель регионального отделения Русского географического общества Алексей Махинов.

Тестирование проводится бесплатно и анонимно. Каждому из участников присваивается свой идентификационный номер, по которому он может узнать свой результат на сайте акции. Итоги будут опубликованы 30 ноября. Также жители края могут написать диктант онлайн. Проверить свои знания можно на сайте с 11 по 15 ноября.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина, начиная с 2015 года. В прошлом году он приобрел статус международного: его написали в 25 странах мира на 2224 площадках. Участие в проекте приняли более 260 тысяч человек. В Хабаровском крае свои знания по географии проверили почти 4000 жителей региона.