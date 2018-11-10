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Больше хабаровских медиков станут "Земскими докторами"
Министерство здравоохранения РФ выделило Хабаровскому краю дополнительное финансирование по программе «Земский доктор». Это связано с нехваткой специалистов в районах, а также расширением географии трудоустройства. В качестве компенсационных выплат на переезд и обустройство врачи получат по 1 миллиону рублей, средний медперсонал – по 500 тысяч. За счет федеральных средств и увеличения финансирования из краевого бюджета, региональный минздрав в этом году привлечет дополнительно 53 специалиста. Большая часть из них уже трудоустроены в Верхнебуреинском, Ванинском, Вяземском, Комсомольском, Николаевском, Охотском, Солнечном и Советско-Гаванском районах.
В этом году в федеральную программу медики вступают охотнее. По сравнению с прошлым годом, уже сейчас в ней участвует на 20 специалистов больше. В 2017-ом участниками программы стали 33 медицинских работника. Это связано с тем, что с этого года работу можно получить не только в сельских поселениях, но и малых городах численностью до 50 тысяч человек. Это позволяет активнее привлекать специалистов из других регионов, а также решать кадровые проблемы в районных больницах.
По условиям договора участники программы должны отработать не менее пяти лет. Новые объемы выделяемого финансирования региону утверждены до 2021 года.
Напомним, программа «Земский доктор» по привлечению кадров в сельскую местность была запущена в 2012 году по поручению Президента РФ Владимира Путина. За шесть лет действия программы в 16 районах Хабаровского края было трудоустроено более 200 врачей и фельдшеров.
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