Больше хабаровских медиков станут "Земскими докторами"

Министерство здравоохранения РФ выделило Хабаровскому краю дополнительное финансирование по программе «Земский доктор». Это связано с нехваткой специалистов в районах, а также расширением географии трудоустройства. В качестве компенсационных выплат на переезд и обустройство врачи получат по 1 миллиону рублей, средний медперсонал – по 500 тысяч. За счет федеральных средств и увеличения финансирования из краевого бюджета, региональный минздрав в этом году привлечет дополнительно 53 специалиста. Большая часть из них уже трудоустроены в Верхнебуреинском, Ванинском, Вяземском, Комсомольском, Николаевском, Охотском, Солнечном и Советско-Гаванском районах.

В этом году в федеральную программу медики вступают охотнее. По сравнению с прошлым годом, уже сейчас в ней участвует на 20 специалистов больше. В 2017-ом участниками программы стали 33 медицинских работника. Это связано с тем, что с этого года работу можно получить не только в сельских поселениях, но и малых городах численностью до 50 тысяч человек. Это позволяет активнее привлекать специалистов из других регионов, а также решать кадровые проблемы в районных больницах.

- Среди участников программы не только выпускники Дальневосточного медицинского университета и медколледжа, но и врачи, окончившие Амурскую медицинскую академию в Благовещенске. Кроме того, к нам приезжают из других регионов страны. В их числе Приморский и Краснодарский края, Московская, Воронежская, Сахалинская области, Республика Тыва, - отметил начальник отдела кадровой политики краевого министерства здравоохранения Виталий Петрищев.

По условиям договора участники программы должны отработать не менее пяти лет. Новые объемы выделяемого финансирования региону утверждены до 2021 года.

Напомним, программа «Земский доктор» по привлечению кадров в сельскую местность была запущена в 2012 году по поручению Президента РФ Владимира Путина. За шесть лет действия программы в 16 районах Хабаровского края было трудоустроено более 200 врачей и фельдшеров.