Шашка дядюшки Джема

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присоединении к Дальневосточному федеральному округу еще двух субъектов: Бурятии и Забайкальского края. С их автоматическим отсоединением от Сибирского федерального округа, разумеется. Таким образом, в ДФО теперь входят 11 регионов: республики Бурятия и Якутия, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Камчатская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

О многочисленных «плюсах» создания новой административно-территориальной единицы сегодня твердят губернаторы, экс-губернаторы, потенциальные губернаторы… Дальневосточные соцсети гудят: "Байкалнаш", давай "Дон-наш"! Не озвучено пока главное: не прошло ста лет, как мы вернулись на круги своя. Принято геополитическое решение, которое в свое время сохранило от развала страну за Уралом. Антанта, Япония на своих картах уже было поделили Сибирь и Дальний Восток. Но в марте 1920 года ЦК РКП(б) принял решение о создании Дальневосточной Республики (ДВР). Республика была провозглашена 6 апреля 1920 года Учредительным съездом трудящихся Прибайкалья, столицей стал город Верхнеудинск, нынешний Улан-Удэ.

В те годы красный командир Тимофей Васин из забайкальской Борзи не знал ни сна, ни покоя. Одно за другим поднимались тунгусские восстания на северо-востоке региона. Для ликвидации бандформирований Артемьева, Галибарова в Якутию направили именно его, героя Гражданской войны. Экспедиционный отряд был сформирован из личного состава 2-го Дальневосточного кавалерийского полка войск ОГПУ. Якутия встречала воинов-чекистов крепким морозом и сильными ветрами, дувшими с заснеженного горного хребта Джугджур. В те годы и поныне в это время даже местные охотники не решаются ходить через перевал: почти две тысячи метров над уровнем моря, свирепые ледяные ветры, отвесные голые скалы.

"Васинцы" Джугджур взяли, преодолели 300-километровый марш-бросок по сопкам и тайге в шестидесятиградусный мороз, подошли к поселку Нелькан - месту сосредоточения банды. Позже эту чекистско-войсковую операцию назовут «ледовым походом», тем самым подчеркивая беспримерную стойкость, самоотверженность и доблесть. Отряд Васина разбил повстанцев. В этом бою погибли командир взвода В.Д. Реут, красноармейцы Н.И. Иваненко и А.В. Потанин. В центре Нелькана были похоронены. Приказом ОГПУ они были первыми в отечественных Вооруженных силах навечно занесены в списки части 2-го полка войск ОГПУ ДВК.

Командир отряда Тимофей Яковлевич Васин и его 5 бойцов были награждены орденом Красного Знамени. Разгромом этого последнего оплота белогвардейцев фактически была поставлена точка Гражданской войне на Дальнем Востоке.

В музее г. Борзя хранились награды легендарного командира Васина, именная шашка бесстрашного кавалериста. Говорят, хотел эту шашку забрать себе его племянник Евгений. Гордился очень своим дядей. Евгений Васин, кстати, родом из Борзи. Но широко известен стал в Комсомольске-на-Амуре. Где также «отличился» в баталиях. Правда, не на стороне чекистов.



Марина Ротвальд