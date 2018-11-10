Лучшие правоохранители Хабаровского края получили награды

Сегодня, 10 ноября, в России отмечают День сотрудника внутренних дел. Накануне в правительстве региона прошел торжественный прием, на котором наградили лучших работников правоохранительной системы. Грамоты и благодарности губернатора Хабаровского края получили 28 человек. Среди них инспекторы, криминалисты, оперуполномоченные из районов, следователи и дознаватели, ветераны службы.

От имени главы региона участников торжества поздравил заместитель председателя правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти Владимир Хлапов.

«Деятельность сотрудников органов внутренних дел можно без преувеличения назвать миссией, - сказал Владимир Хлапов. – Ваша работа выступает гарантом безопасной и спокойной жизни сотен тысяч людей. И вы выполняете свой долг достойно. Не считаясь с личным временем, нередко проявляя мужество, вы верны принципам своей работы. Мы будем всегда помнить тех, кто пожертвовал жизнью, следуя присяге. Крепкого здоровья, успехов вам, а также родным и близким. С праздником!».

Также Владимир Хлапов подчеркнул, что власти региона продолжат оказывать полиции всестороннюю поддержку. Сегодня многие из мероприятий в сфере охраны правопорядка реализуются в рамках специальной краевой программы. Благодаря системному подходу правоохранители решают целый комплекс задач. В регионе всего за несколько лет создали современную систему фото- и видеофиксации нарушений. На автотрассах установлено 670 систем слежения. Растет и численность добровольных помощников полиции. Сегодня это движение насчитывает свыше 2 тысяч активистов. Как итог – за 9 месяцев этого года в крае улучшилась криминогенная обстановка. По многим ключевым показателям полицейские добились положительной динамики.