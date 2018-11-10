Хабаровчанам представят ретроспективу газеты "Молодой дальневосточник" с 20-х годов

Ретроспективу газеты «Молодой дальневосточник» с 20-х годов прошлого столетия представят на выставке периодических изданий в Дальневосточной государственной научной библиотеке. открытие состоится 10 ноября.

«Молодой дальневосточник» – одно из старейших (по преемственности) и богатых разнообразием тематики издание Дальнего Востока.

В ноябре 1925 года появилась новая областная комсомольская газета с крестьянским уклоном под названием «Набат молодежи», орган Дальбюро ЦК РЛКСМ. С июня 1932 года по август 1941 года газета выходила как «Тихоокеанский комсомолец», а с 25 ноября 1945 года – «Молодой дальневосточник». Претерпев некоторые изменения, в январе 2016 года газета выходит под названием "Молодой дальневосточник XXI век".

За годы существования газеты в ее редакции выросло немало способных журналистов, ставших известными писателями и поэтами: П. Комаров, Р. Казакова, К. Седых, Н. Рогаль, И. Машуков, С. Бытовой, Д. Нагишкин, В. Павчинский. Журналисты В. Сунгоркин, И. Коц, А. Куприянов стали впоследствии руководителями крупнейших российских изданий. В разное время в "Молодом дальневосточнике" свои произведения публиковали Николай Наволочкин и Сергей Лукьяненко.

Находясь в центре региона, в крае со своеобразной экономикой, климатическим и пограничным положением, газета более полувека отражает многоликую жизнь молодых дальневосточников. Это и послевоенное «хождение в народ»: борьба за лес, рыбу, целину, золото, уголь; это и продолжение пафоса новостроек 30-х годов (например, Амурск, ЛЭП, трамвай) в 60-е. Это, конечно, и БАМ, которой посвящено более 25 только целевых выпусков молодежных газет Сибири и Дальнего Востока, где «Молодой дальневосточник» всегда был надежным звеном. Памятны читателям и «Зеленые куртки», спецвыпуски и развороты, посвященные студенческим строительным отрядам, и литературный «Альманах», и спортивные выпуски журнальной формы.

На протяжении всего жизненного пути газета сохранила свой боевитый курс, не изменив молодежной тематике. Ничто не могло изменить природу самого издания, ибо в нем скапливалась энергия молодости и жажда творчества.

Цель данного выставочного проекта – знакомство с уникальным фондом периодических изданий ДВГНБ, повышение образовательного и культурного уровня читателей.

Вход свободный.

Телефон для справок: +7 (4212) 27-46-75

Место проведения: ДВГНБ, ул. Муравьева-Амурского, 1/72, фойе.