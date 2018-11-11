Достопримечательности Хабаровского края увидят пассажиры московского метро

На кольцевой линии московского метро начал курсировать «Дальневосточный экспресс». Это брендированный поезд, который состоит из 5 вагонов, разделенных на две секции. В каждой из них рассказывается об истории и уникальной природе макрорегиона – от Чукотки до Приморья. Состав вышел на линию в преддверии Дней Дальнего Востока, которые пройдут в Москве с 3 по 15 декабря. В торжественной церемонии запуска поезда приняли участие заместитель председателя Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

Вагон Хабаровского края посвящен туристическим достопримечательностям региона. Здесь можно узнать о Шантарских островах, реке Амур, озере лотосов, подробно рассмотреть уссурийского медведя, который изображен на гербе края. А просканировав QR-код, пассажиры смогут увидеть Хабаровск с высоты птичьего полета, познакомиться с памятниками архитектуры, прогуляться по улицам дальневосточной столицы, а также посмотреть видеоролик, где коренные жители исполняют традиционные танцы и совершают обряды. Одной из отличительных черт региона является событийный туризм – краевой центр вошел в топ-15 самых популярных у зарубежных посетителей городов для путешествий по России.

В одной из секций состава представлены возможности трудоустройства и учёбы на Дальнем Востоке и, в том числе, в Хабаровском крае. Кроме того, здесь размещена информация о развитии проекта «Дальневосточный гектар».

«Дальневосточный экспресс» будет курсировать по кольцевой линии метро полгода, за это время пассажирами поезда станут более двух миллионов человек.