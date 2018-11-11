Новости
В Хабаровском крае начнут производить элитные семена в 2019 году
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел рабочую встречу с инвестором, который возводит в Бикинском районе завод по производству элитных семян. Селекционно-семеноводческий центр будет выращивать семена сои, кукурузы и ячменя. Общий объем выпуска элитных семян составит более 30 тыс. тонн. Аналогов такого производства на Дальнем Востоке нет. Глава региона подчеркнул, что для Хабаровского края развитие этого направления сегодня играет большую роль.
Продукция завода элитных семян ориентирована не только на Хабаровский край, но и на другие регионы Дальнего Востока. Сельхозтоваропроизводители, которые раньше закупали семена в других регионах или использовали несортовые, смогут уже со следующего года сэкономить на логистике и повысить урожайность собственного производства.
Сергей Фургал отметил, что краевое правительство и дальше будет оказывать поддержку инвестору. В 2018 году на субсидирование приобретения элитных семян выделено более 5 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о передаче трех участков общей площадью 4 тыс. га в Бикинском районе. Ранее их арендовало АО «Лермонтовское», но использовало не эффективно.
Губернатор также поручил активизировать работу с Дальневосточным НИИ сельского хозяйства по внедрению в массовое выращивание новых элитных сортов. Специалисты института разработали более 240 сортов зерновых, зернобобовых, овощных, кормовых и плодово-ягодных культур, которые устойчивы к климатическим условиям Дальнего Востока.
Первую очередь завода по производству элитных семян сдадут в первом квартале следующего года. Полный запуск производства и выход на проектную мощность состоится в конце 2019 года.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 419
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 541
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 669
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 298
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136