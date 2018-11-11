В Хабаровском крае начнут производить элитные семена в 2019 году

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел рабочую встречу с инвестором, который возводит в Бикинском районе завод по производству элитных семян. Селекционно-семеноводческий центр будет выращивать семена сои, кукурузы и ячменя. Общий объем выпуска элитных семян составит более 30 тыс. тонн. Аналогов такого производства на Дальнем Востоке нет. Глава региона подчеркнул, что для Хабаровского края развитие этого направления сегодня играет большую роль.

- Перед нами стоит задача по комплексному развитию сельского хозяйства. Отрасль оказалась в непростой ситуации и в течении пяти лет мы должны наверстать упущенное. Семеноводство играет большую роль в повышении урожайности. И с помощью таких инвестиционных проектов мы сможем ликвидировать дефицит качественных семян в нашем регионе, помочь аграриям повышать урожайность. Нас интересуют сорта, которые помогут нашим животноводам эффективнее развиваться, наращивать кормовую базу. Это кукуруза, пшеница, ячмень, - сказал Сергей Фургал.

Продукция завода элитных семян ориентирована не только на Хабаровский край, но и на другие регионы Дальнего Востока. Сельхозтоваропроизводители, которые раньше закупали семена в других регионах или использовали несортовые, смогут уже со следующего года сэкономить на логистике и повысить урожайность собственного производства.

Сергей Фургал отметил, что краевое правительство и дальше будет оказывать поддержку инвестору. В 2018 году на субсидирование приобретения элитных семян выделено более 5 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о передаче трех участков общей площадью 4 тыс. га в Бикинском районе. Ранее их арендовало АО «Лермонтовское», но использовало не эффективно.

Губернатор также поручил активизировать работу с Дальневосточным НИИ сельского хозяйства по внедрению в массовое выращивание новых элитных сортов. Специалисты института разработали более 240 сортов зерновых, зернобобовых, овощных, кормовых и плодово-ягодных культур, которые устойчивы к климатическим условиям Дальнего Востока.

Первую очередь завода по производству элитных семян сдадут в первом квартале следующего года. Полный запуск производства и выход на проектную мощность состоится в конце 2019 года.