В Москве пройдут Дни Дальнего Востока

С 13 по 15 декабря восточные регионы России станут ближе для москвичей и гостей столицы, где во второй раз пройдут «Дни Дальнего Востока в Москве». Центральным событием программы мероприятий станет фестиваль для молодежи, который пройдет на площадке «Экспоцентра». В этом году фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» пройдет под девизом «Дальний Восток – молодость России».

«Дальний Восток России – уникальный регион, который сегодня представляет огромные возможности для развития. На востоке нашей страны реализуются глобальные проекты в сфере экономики, промышленности, образования, науки, культуры и туризма. Здесь создаются и действуют наиболее эффективные и быстрые карьерные и социальные лифты. В этом году фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» пройдет под девизом «Дальний Восток – молодость России». Мы хотим рассказать молодым людям о возможностях для самореализации и профессионального роста, привлекательных сторонах жизни, получении образования и работы на Дальнем Востоке. В рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» во второй раз пройдет церемония вручения общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока», будут награждены общественные деятели, предприниматели и журналисты, которые внесли значимый вклад в развитие макрорегиона», - сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Основной площадкой фестиваля станет «Экспоцентр», где пройдут презентации дальневосточных регионов. На все мероприятия фестиваля – вход свободный.

«Москва во второй раз примет Дни Дальнего Востока. Жителей и гостей нашей столицы ждет разнообразная деловая, развлекательная программа и уже традиционная дальневосточная ярмарка, где все желающие смогут приобрести изделия народных промыслов и попробовать блюда региональной кухни. Дальний Восток – место особенное не только своей уникальной природой, но и теми экономическими условиями, которые он предоставляет. Сегодня нашему региону уделяется пристальное внимание со стороны руководства нашей страны. Очень важно, чтобы жители центральной России, особенно молодежь узнали больше о нашем регионе и тех возможностях, которые он дает, о масштабных проектах, которые здесь реализуются. Надеемся, что для кого-то посещение фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» станет первым шагом, чтобы посетить восток России, а может быть и связать с ним свою жизнь», - прокомментировал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

В этом году программа фестиваля будет ориентирована на молодых людей. На площадке «Экспоцентра» пройдут встречи с лучшими работодателями, ведущими бизнесменами, деятелями культуры, спортсменами и политиками. В программе: практические занятия и мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей, знакомство с основами ведения бизнеса, приобретение навыков эффективного поиска работы. Все желающие смогут принять участие в дискуссиях, посвященных трансформации экономики, образования, науки и культуры, а также узнать об основных трендах современной урбанистки, волонтерства и медиа в ходе лекций.

В рамках развлекательной программы посетителям фестиваля предложат принять участие в различных интерактивных форматах. Музыкальная программа даст гостям возможность познакомиться с коллективами дальневосточных регионов, среди которых «Моя Мишель» и Антон Беляев с группой Therr Maitz.

С 3 по 9 декабря на Тверской площади будет открыта дальневосточная ярмарка, где москвичи и гости столицы смогут приобрести изделия народных промыслов, мед, чай, орехи, оленину, икру, дальневосточную рыбу и морепродукты.

Отметим, в прошлом году мероприятия деловой программы «Дней Дальнего Востока в Москве» и дальневосточную ярмарку посетили более 100 тысяч человек.