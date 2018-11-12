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В Москве пройдут Дни Дальнего Востока
С 13 по 15 декабря восточные регионы России станут ближе для москвичей и гостей столицы, где во второй раз пройдут «Дни Дальнего Востока в Москве». Центральным событием программы мероприятий станет фестиваль для молодежи, который пройдет на площадке «Экспоцентра». В этом году фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» пройдет под девизом «Дальний Восток – молодость России».
Основной площадкой фестиваля станет «Экспоцентр», где пройдут презентации дальневосточных регионов. На все мероприятия фестиваля – вход свободный.
В этом году программа фестиваля будет ориентирована на молодых людей. На площадке «Экспоцентра» пройдут встречи с лучшими работодателями, ведущими бизнесменами, деятелями культуры, спортсменами и политиками. В программе: практические занятия и мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей, знакомство с основами ведения бизнеса, приобретение навыков эффективного поиска работы. Все желающие смогут принять участие в дискуссиях, посвященных трансформации экономики, образования, науки и культуры, а также узнать об основных трендах современной урбанистки, волонтерства и медиа в ходе лекций.
В рамках развлекательной программы посетителям фестиваля предложат принять участие в различных интерактивных форматах. Музыкальная программа даст гостям возможность познакомиться с коллективами дальневосточных регионов, среди которых «Моя Мишель» и Антон Беляев с группой Therr Maitz.
С 3 по 9 декабря на Тверской площади будет открыта дальневосточная ярмарка, где москвичи и гости столицы смогут приобрести изделия народных промыслов, мед, чай, орехи, оленину, икру, дальневосточную рыбу и морепродукты.
Отметим, в прошлом году мероприятия деловой программы «Дней Дальнего Востока в Москве» и дальневосточную ярмарку посетили более 100 тысяч человек.
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