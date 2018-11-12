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В Вяземском районе тигр вышел к людям
В Вяземском районе Хабаровского края амурский тигр вышел к трассе. Полосатого хищника заметили автолюбители и сняли видео. Позже видео с тигром появилось в закрытой группе в соцсети. На нем можно рассмотреть как тигр пристально всматривается в людей, которые его снимают из окна автомобиля. При этом не заметно, что хищник боится людей и чего-то опасается.
В комментариях пользователи соцсети пишут, что хищник вышел к людям из-за отсутсвия пищи в тайге, что людям следовало быть осторожнее, а также восхощаются красотой тигра. Кроме того, отмечают, что такие случаи происходят ежегодно.
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