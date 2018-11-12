Водителей Хабаровского края ждет на дорогах гололед

12 ноября на территории Хабаровского края опасных и неблагоприятных явлений погоды не прогнозируется. Однако, на дорогах прогнозируются сильные гололедные явления. об этом предупреждает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Прогноз погоды:

В городе Хабаровске – небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, температура ночью от — 3?С до — 5?С, днем от +2?С до +4?С, ветер западный 4-9 м/с.

В южных районах – местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, температура ночью от -7?С до -2?С, днем от 0?С до +5?С, ветер западный 2-12 м/с.

В центральных районах – небольшие осадки, местами осадки в виде мокрого снега и снега, температура ночью от -11?С до +1?С, днем от -5?С до +6?С, ветер северо-западный 2-13 м/с.

В северных районах – осадки, местами сильные в виде мокрого снега и снега, местами метель, температура ночью от -14?С до +1?С, днем от -8?С до +3?С, ветер северный 5-15 м/с, на побережье местами до 20 м/с.

На всей территории края сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ДТП, в том числе на трассах федерального (А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток, А-375 «Восток» Хабаровск-Находка, Р-297 «Амур» — мостовой переход), регионального и местного значений.

Источник ЧС – нарушение правил дорожного движения водителями и пешеходами, в том числе превышение допустимой скорости движения транспортных средств, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного полотна.